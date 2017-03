Serie Michiel van Erp 'ook voor PVV'ers'

HILVERSUM - Dit zijn wij. Dat is de titel van de nieuwe, achtdelige serie van Michiel van Erp. Nooit eerder werkte de regisseur ruim een jaar aan een programma waarin hij als chroniqueur een beeld wil schetsen van het Nederland van nu. Waar Van Erp de vorige keren vooral bepaalde mensen of groepen volgde, moet Dit zijn wij een overkoepelend beeld geven van de Nederlandse bevolking anno 2017.

2-3-2017

“Natuurlijk zijn er verschillen, en kan je daar de nadruk op leggen”, vertelt hij. “Maar dat wil ik niet. Ik wil laten zien wat ons bindt. Ondanks onze verschillende achtergronden en het feit dat we uit allerlei verschillende culturen komen, is er veel meer dat we delen dan we zelf zouden denken.” In de verschillende afleveringen wordt getoond hoe talloze Nederlanders een huwelijk of vriendschap ervaren, of hoe er wordt gerouwd na het overlijden van een geliefde.

Het idee groeide na Van Erps documentaire over de familieleden van slachtoffers van de vlucht MH17, waarin hij vastlegde hoe zij met hun verlies en rouw omgaan. “Wat voor kleur of achtergrond je ook hebt, iedereen wordt geboren, zoekt geborgenheid en gaat dood”, was de basisgedachte achter zijn nieuwe serie. “Zeker in deze tijd van verkiezingen heeft de zin 'Nederland is vol' een heel negatieve klank. Ik vind het juist prachtig dat Nederland zo vol is met verschillende mensen die uiteindelijk allemaal dezelfde emoties beleven. Een Turkse bruid is op haar grote dag niet minder zenuwachtig dan een witte bruid in Spakenburg.”

Toch wilde de regisseur vooral voorkomen dat zijn serie een activistisch pamflet zou worden. Hij observeert veel liever. “Er zijn natuurlijk wel verschillen, en die snijden we ook aan in de serie. Zo gaan westerse Nederlanders heel anders met hun huisdieren om dan niet-westerse Nederlanders.” Maar Van Erp zag zoveel meer overeenkomsten. “Ik ben geen prediker en geen activist die de behoefte voelt om de barricaden op te gaan. Ik ben wel iemand die mensen wil verbinden. Ik vind oprecht dat de diversiteit ons land mooier en rijker maakt.”

Het is toeval dat de eerste afleveringen worden uitgezonden vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, waarin de kloof tussen diversiteit omarmen en verwerpen groter lijkt dan ooit. “Ik kan mij voorstellen dat de gemiddelde PVV-stemmer denkt dat de serie hem of haar niet zal aanspreken”, erkent Van Erp. “Maar de titel 'Dit zijn wij' moet óók voor die groep de lading dekken. Ik ben oprecht trots op ons land en hoop daarom dat elke Nederlander zich in de serie herkent. En ja, wellicht nog eens gaat nadenken hoeveel mooier het leven kan zijn als je kijkt naar wat ons allen bindt, in plaats van waar we in verschillen.”

Dit zijn wij is vanaf 2 maart acht donderdagavonden te zien op NPO1.