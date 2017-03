Giel Beelen op Dancefair in Jaarbeurs

AMSTERDAM - Giel Beelen is komend weekend op Dancefair/Musicfair in de Jaarbeurs Utrecht te vinden met zijn programma 3FM On Stage.

Door ANP - 2-3-2017, 9:44 (Update 2-3-2017, 9:44)

Ook Tim Akkerman van Di-rect en dj Laidback Luke zijn van de partij. De laatste zal zijn nieuwe single XOXO ten gehore brengen. Op het podium staan ook enkele talenten uit Giels talentenpool.

Op de Dancefair/Musicfair krijgen talenten de kans om zich van hun beste kant te laten zien én horen. On Stage School is de plek waar mensen die zelf muziek maken zich kunnen aanmelden voor masterclasses en workshops. Deelnemers aan de On Stage School krijgen gratis toegang tot het muziekevenement.

Giels uitzending van 3FM On Stage is zondag 5 maart van 19.00 uur tot 22.00 uur te horen op NPO 3FM.