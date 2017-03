Inge Ipenburg wenste Martine Hafkamp dood

HILVERSUM - Actrice Inge Ipenburg die donderdag na twaalf jaar terugkeert als haar alter ego Martine Hafkamp in Goede tijden, slechte tijden zette aanvankelijk in op een kortstondige comeback in de soap.

Door ANP - 2-3-2017, 9:05 (Update 2-3-2017, 9:05)

Op Radio 10 verklapte Inge aan presentator Lex Gaarthuis: "Nou, ik kan wel verklappen dat ik in mei werd gevraagd en dat ik toen tegen de makers zei: 'ik wil het wel doen maar dan wil ik wel dood'. Ik kan jullie verzekeren: die wedstrijd heb ik verloren van de schrijvers. Het eventuele einde van Martine Hafkamp blijft dus in het ongewisse. Ze gaat niet dood. Dus hoelang ik in de serie te zien ben is mij ook nog niet bekend."

Inge werd ondanks de enorme populariteit van haar personage nooit eerder teruggevraagd door de makers: "Nee, dat denken veel mensen maar dit was echt voor het eerst. Ik had er wel vaker over nagedacht, zo van ‘wat nou als’, maar dan dacht ik altijd: nou geen haar op m’n hoofd, dat is echt klaar en bovendien werd ik al lang genoeg Martine genoemd terwijl ik dat niet ben, dus dat was ook heel erg klaar voor mij."

''Nu belden ze me terwijl ik in Sicilië over de zee uitkeek en lekker aan het schrijven was en gek genoeg dacht ik niet meteen: ik moet er niet aan denken. Het lijkt me wel weer eens leuk om weer een periode dagelijks met mensen te werken. Zelfs als mensen me dan nog vaker Martine gaan noemen. Zelfs in series waarin ik een andere rol speelde noemden collega’s me wel eens per ongeluk Martine."