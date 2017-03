Ronnie Flex en Causes naar Indian Summer

LANGEDIJK - Ronnie Flex en zijn band Deuxperience zijn met Causes en Call It Off toegevoegd aan het affiche van het festival Indian Summer in Langedijk. De festivalorganisatie kondigde donderdag eveneens de komst aan van onder meer Jay Hardway, MOTi en Psyko Punkz.

Door ANP - 2-3-2017, 9:02 (Update 2-3-2017, 9:02)

Eerder werden Kensington, Chef'Special, Racoon, Broederliefde en Jett Rebel al aangekondigd voor de komende editie. Andere nieuwe namen die donderdag aan de line-up zijn toegevoegd zijn: Mr Belt & Wezol, Pep & Rash, Deadly Zoo, AVI ON FIRE, The Great Communicators, Two Crooks, MC Iceman, Aiscream en Rico Fernando.

De zeventiende editie van Indian Summer vindt plaats op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli.