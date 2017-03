Jort Kelder trekt meer kijkers dan Yolanthe

HILVERSUM - De eerste aflevering van het nieuwe RTL-programma Reunited, waarin Yolanthe Sneijder-Cabau mensen bij elkaar brengt die elkaar jaren niet hebben gezien, trok woensdag 982.000 tv-kijkers. Reunited staat daarmee op de tiende plaats van best bekeken televisieprogramma's, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 2-3-2017, 8:33 (Update 2-3-2017, 8:33)

Recht tegenover Reunited programmeerde NPO1 het nieuwe debatprogramma De stelling van Nederland van Jort Kelder. Naar deze live-uitzending keken 1.059.000 kijkers, goed voor een achtste plaats in de ranglijst van best bekeken tv-programma's. In de eerste aflevering van De stelling van Nederland leidde Jort een discussie in Rotterdam aan de hand van de stelling 'is dit mijn Nederland nog wel'.

De meeste kijkers, ruim 2 miljoen, stemden woensdagavond af op het NOS Journaal.