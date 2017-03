Moïse Trustfull op eigen kracht in spotlights

AMSTERDAM - Moïse Trustfull heeft haar rol in GTST niet te danken aan haar beroemde ouders. Aan De Telegraaf vertelt de 21-jarige actrice dat haar ouders vaak niet eens wisten dat ze zich voor castingbureaus had ingeschreven.

2-3-2017

“Mijn moeder checkte van tevoren wel even of het veilig was. Dan ging ik in mijn eentje met de trein naar audities”, aldus de dochter van Orlando en Quinty Trustfull. “Zij presenteert, ik acteer. Dat is echt mijn dingetje.”

Trustfull zit in haar laatste jaar van de acteursopleiding Faaam, en haar rol als Celia van Dam in Goede tijden slechte tijden kon op geen beter moment komen. "Ik ben bijna klaar met school en krijg van daaruit ook de vrijheid dit te mogen doen. Hier dromen duizenden meisjes van."

Zelf volgt Moïsa de bekende soapserie al heel lang. “Als je vanaf vroeger al kijkt en ineens zelf in De Rozenboom staat… Ik dacht altijd dat het echt bestond, blijkt het een decor van amper tien bij tien meter te zijn, haha.”