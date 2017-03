Chef'Special opnieuw naar Verenigde Staten

ANP Chef'Special opnieuw naar Verenigde Staten

HAARLEM - Het nieuwe album Amigo dat Chef'Special vrijdag in Nederland uitbrengt, krijgt in het najaar in de Verenigde Staten een Amerikaanse release. In oktober vertrekt de band naar de VS in een poging daar door te breken.

Door ANP - 2-3-2017, 8:15 (Update 2-3-2017, 8:15)

Vorig jaar zomer verzorgde Chef'Special het voorprogramma tijdens de Amerikaanse tournee van het duo Twenty One Pilots. Van mei tot augustus speelden ze in 47 arena's in de Verenigde Staten. ''We geloven echt dat het kan'', zegt gitarist Guido Joseph in het AD.

Zanger Joshua Nolet. "Het is toch de droom van iedere artiest om zo veel mogelijk mensen naar zijn muziek te laten luisteren en om overal ter wereld te kunnen spelen?"

Het album Amigo is de opvolger van Passing Through, dat in 2014 de eerste plek in de Nederlandse albumcharts veroverde en de hit In Your Arms voortbracht. De single Amigo van het nieuwe album kwam al in augustus uit. Op 7 oktober 2017 speelt Chef'Special hun grootste show ooit in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daarna vertrekt de band naar de Verenigde Staten om te werken aan hun doorbraak aan de overzijde van de Atlantische Oceaan.

Guido Joseph: "We hebber er met zijn vijven veel over gesproken. We willen allemaal hetzelfde. We beseffen hoe zeldzaam onze positie nu is. Als je als Nederlands bandje zoveel kansen krijgt, zou je gek zijn om die niet te pakken."