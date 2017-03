Jim de Groot: geen schaamte voor voedselbank

ANP Jim de Groot: geen schaamte voor voedselbank

AMSTERDAM - Acteur en muzikant Jim de Groot schaamt zich er niet voor dat hij de voedselbank nodig heeft om rond te komen. ''Mijn situatie is misschien wel een teken hoe moeilijk het is om de eindjes aan elkaar te knopen'', zegt Jim in het AD.

Door ANP - 2-3-2017, 7:51 (Update 2-3-2017, 7:51)

De zoon van Boudewijn de Groot studeert momenteel voor dramadocent en kan daardoor niet fulltime werken. ''Ik heb het nu het drukst in tien jaar, maar er komt minder binnen dan eruit gaat. Het loopt scheef. Toen ik dat doorhad, ben ik gaan uitzoeken waar ik allemaal recht op had. Ik kreeg bijvoorbeeld geen WW, want dat bouw je als freelancende artiest niet op'', vertelt Jim.

Een paar weken geleden meldde Jim zich voor het eerst bij de voedselbank in Amsterdam-Zuid. ''Bij de voedselbank krijg ik alles wat ik nodig heb en ik heb er nog recht op ook. Ik vind het heel prettig dat een sociaal vangnet als dit bestaat."

Jim hoopt dat zijn financiële situatie binnen enkele maanden verbetert, als hij met zijn band gaat toeren langs de theaters. ''Niemand hoeft zich zorgen om mij te maken."