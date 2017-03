Gavin Rossdale optimistisch na scheiding

LOS ANGELES - Gavin Rossdale is klaar om zijn scheiding van zangeres Gwen Stefani achter zich te laten. In een gesprek met People zegt de 51-jarige voorman van de band Bush dat het leven verder gaat en dat het stel zich vooral focust op het wel en wee van hun drie kinderen.

Door ANP - 2-3-2017, 5:55 (Update 2-3-2017, 5:55)

"We zijn er overheen en het is nu een nieuwe dag", zegt Rossdale die in augustus 2015 bekend maakte te gaan scheiden van Stefani. De twee hadden 20 jaar lang een relatie. Volgens geruchten liep het huwelijk op de klippen nadat Rossdale meerdere malen vreemd was zijn gegaan met de nanny.

Stefani heeft inmiddels een relatie met co-mentor bij de Britse versie van The Voice, zanger Blake Shelton. "Zo gaan de dingen soms en dat is treurig. Ik denk dat een relatie van 20 jaar en drie kinderen al een prestatie op zich is", zegt Rossdale die zich weer volledig heeft gestort op het schrijven en maken van nieuwe muziek.

"Mijn prioriteiten zijn mijn drie jongens opvoeden en muziek maken", vertelt de zanger die blij is dat voor Stefani ook de kinderen de hoogste prioriteit hebben.