ANP 'Beyoncé en Jay Z op huizenjacht in LA'

LOS ANGELES - Met gezinsuitbreiding op komst zijn Beyoncé en Jay Z op huizenjacht gegaan in Los Angeles, zo meldt People op basis van ingewijden. Het stel woont op dit moment nog met hun 5-jarige dochtertje Blue in New York.

Door ANP - 2-3-2017, 4:58 (Update 2-3-2017, 4:58)

De 35-jarige Lemonade-zangeres maakte begin februari bekend in verwachting te zijn van een tweeling. "Ze zijn actief op zoek naar een huis voor na de gezinsuitbreiding", aldus een ingewijde. Het stel zou de villa hebben bezichtigd van producent Aaron Spelling, die in 2006 overleed. Het pand, dat op een Frans chateau lijkt, beschikt over 14 slaapkamers, 27 badkamers, een bowlingbaan, sportschool, kapsalon en bioscoop. Er zal diep in de buidel moeten worden getast door de zangeres en de rapper: de vraagprijs is liefst 200 miljoen dollar (189 miljoen euro).

Op dit moment reizen Beyoncé en Jay Z regelmatig voor hun werk naar Los Angeles en volgens een bron willen de twee van de stad in Californië hun permanente basis maken. "Ze overwegen serieus om full-time in LA te gaan wonen", zegt een bron die eraan toevoegt dat het stel er ook op zoek is naar een goede school voor dochter Blue.