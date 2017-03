Léonie Sazias heeft darmkanker

HILVERSUM - Bij voormalig omroepster Léonie Sazias (59) is darmkanker geconstateerd. Dat schrijft De Telegraaf donderdag. Sazias staat op nummer twee van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer van ouderenpartij 50Plus. Ze heeft haar politieke activiteiten per direct stilgelegd.

Door ANP - 2-3-2017, 3:19 (Update 2-3-2017, 3:19)

,,De situatie is zorgelijk, maar ik ben enorm strijdbaar en laat Henk Krol, die eerder ook aan darmkanker is geopereerd, niet in de steek", zegt Sazias in de krant. ,,In mijn darmen zitten nog kwaadaardige cellen die tijdens de eerste operatie niet weggehaald konden worden. De vervolgoperatie vindt over een paar weken plaats. Dan hoop ik dat de kanker helemaal uit mijn lijf is verdwenen.”

Sinds september 2006 zit de voormalige omroepster in de gemeenteraad van Hilversum. In november werd bekend dat Sazias op de tweede plek van de lijst van 50Plus staat.

Léonie Sazias is getrouwd met Cees Stolk en het stel heeft samen drie kinderen.