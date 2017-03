Toespraak Trump trok minder kijkers dan Obama

LOS ANGELES - De eerste toespraak van president Donald Trump voor het Amerikaanse congres, dat dinsdagavond plaatsvond, trok 48 miljoen kijkers. Dat is minder dan de ruim 52 miljoen kijkers die Obama in 2009 met zijn eerste speech trok. Ook blijft Trump fors achter bij Bill Clinton die in 1993 bijna 67 miljoen kijkers wist te trekken, zo berekende onderzoeksbureau Nielsen woensdag. Het bureau telt kijkers via het internet overigens niet mee.

2-3-2017

Trump's speech werd door 11 Amerikaanse televisiekanalen live uitgezonden. De meeste kijkers volgden de toespraak via Fox News, waar 11 miljoen mensen op afstemden en de zender had daarmee voor het eerst de meeste kijkers voor de jaarlijkse speech. NBC, normaal gesproken de kampioen kijkcijfers voor de toespraak van de president, werd tweede met ruim 9 miljoen kijkers.

Dinsdagavond zette Donald Trump zijn plannen voor het komende jaar uiteen voor het Amerikaanse congres. Zo wil de president de uitgaven voor defensie flink verhogen en een muur bouwen op de grens met Mexico. Volgens commentatoren was de toespraak van Trump opvallend mild in vergelijking met zijn eerdere speeches en optredens. Hij zou zo critici in de Republikeinse partij tegemoet willen komen om presidentiëler over te komen.