ANP Waylon worstelde met stemproblemen

AMSTERDAM - Waylon worstelde vorig jaar lange tijd met stemproblemen. Daardoor kwamen zelfs de concerten die hij in november gaf in Ahoy in gevaar, zo onthulde de zanger woensdagavond in RTL Late Night.

Door ANP - 2-3-2017, 0:01 (Update 2-3-2017, 0:01)

Waylon had al langere tijd last van zijn gezondheid, maar een directe oorzaak werd er niet gevonden. "Ik heb allerlei onderzoeken gehad, maar ik weet nog steeds niet wat er was", aldus de zanger. De problemen sloegen uiteindelijk op zijn stem waardoor hij een tijdje niet tot nauwelijks meer kon zingen.

Om erger te voorkomen, liet Waylon daarom veel dingen gaan. "Ik heb drie antiobioticakuren achter elkaar gekregen. Er zat een soort mos op m'n stembanden. Het was helemaal kapot. Het was een soort wokkel geworden."

Gastartiest

Voor zijn Top 1000 Allertijden concerten in Ahoy kon Waylon maar één dag repeteren. Hij sloeg zich uiteindelijk maar met moeite door de twee optredens. De zanger moest zich naar eigen zeggen meerdere keren inhouden. "Het klinkt misschien arrogant: ik wil mijn podium met niemand delen. Maar dit was de enige keer dat ik dacht: kan er alsjeblieft een gastartiest komen?"

Inmiddels zijn de problemen voorbij. "Nu ben ik weer goed. Ik kan mijn stem weer vertrouwen. Er wordt ontzettend goed voor mij gezorgd."