Avril Lavigne kondigt nieuw album aan

ANP Avril Lavigne kondigt nieuw album aan

TORONTO - Na vier jaar stilte is er een nieuw album onderweg van Avril Lavigne. Dat kondigde de Canadese zangeres woensdag zelf aan in een filmpje dat ze postte op Instagram.

Door ANP - 1-3-2017, 23:40 (Update 1-3-2017, 23:40)

De plaat is de eerste van Avril sinds 2013. In de afgelopen jaren kampte de zangeres onder meer met gezondheidsproblemen. In 2014 werd bij haar de ziekte van Lyme geconstateerd.

Avril zegt dat het album voelt als een wedergeboorte. "Ik heb zo veel meegemaakt en heb emotioneel veel te verduren gehad. Het hele schrijfproces werd daardoor therapeutisch", zegt ze. "Ik hoop dat het een inspiratie is voor velen."

Een releasedatum voor het zesde studioalbum van Avril is nog niet bekendgemaakt.