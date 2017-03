Wederom excuses van Oscarsorganisatie

LOS ANGELES - The Academy of Motion Picture Arts & Sciences heeft na de enveloppeblunder ook het boetekleed aangetrokken voor het publiceren van een verkeerde foto tijdens het herdenkingsmoment in de show. Meer dan twee dagen later heeft de organisatie achter de prestigieuze filmprijzen via Instagram haar excuses aangeboden.

Door ANP - 1-3-2017, 22:03 (Update 1-3-2017, 22:03)

Bij de naam van de overleden Janet Patterson werd per ongeluk een foto van de nog in leven zijnde Jan Chapman getoond. Dat zorgde bij zowel de nabestaanden van Patterson als bij de familie Chapman voor ongelukkige reacties. De twee producers werkten overigens wel met elkaar. The Academy heeft het beeld inmiddels aangepast.

Maandag moest The Academy ook al door het stof vanwege de blunder tijdens de uitreiking voor de Oscar voor beste film. Warren Beatty en Faye Dunaway riepen La La Land uit tot winnaar maar zij hadden de verkeerde enveloppe gekregen.

Variety heeft woensdag een uitgebreide reconstructie gepubliceerd van de gebeurtenissen rondom het moment. De accountant van PwC, die de enveloppe beheerde, gaf waarschijnlijk de verkeerde enveloppe omdat hij niet bij de les was en met zijn mobieltje aan het spelen was.