ANP Neverland staat weer te koop

LOS OLIVOS - Voor de deur van Neverland, het voormalige landgoed van Michael Jackson, prijkt opnieuw een te koop-bord. Dit keer is de vraagprijs aanzienlijk gedaald, meldt The Wall Street Journal. Van het originele bedrag van zo'n 100 miljoen dollar is nog 67 miljoen overgebleven, een korting van 33 miljoen dollar.

Door ANP - 1-3-2017, 20:42 (Update 1-3-2017, 20:42)

Het iconische landgoed in de buurt van het Californische Los Olivos werd eind jaren tachtig door Jackson gekocht. De in 2009 overleden zanger doopte het om tot Neverland en bouwde er attracties en een dierentuin. Zelf woonde hij er meer dan vijftien jaar. Toen Jackson werd beschuldigd van kindermisbruik liet hij zijn gezicht niet meer zien op het park.

De ranch met een oppervlakte van zo'n 100 hectare is in de afgelopen jaren opgeknapt. De makelaar hoopte er zo vanaf te komen.

De attracties en dieren zijn overigens al een tijdje verdwenen van het landgoed. De treinrails liggen er nog wel. Verder zijn er twee meren, een gastenhuis met vier slaapkamers, een zwembad, basketbalveld, tennisbaan en bioscoop. En natuurlijk het landhuis met zes slaapkamers en een personeelsverblijf.