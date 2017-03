Luuk Ikink krijgt hulp van Shelly Sterk

AMSTERDAM - Het populair-wetenschappelijk tv-programma Galileo wordt vanaf volgende maand niet meer alleen door Luuk Ikink gepresenteerd. Shelly Sterk vervangt hem op de dinsdag en donderdag, maakte ze woensdagavond bekend in RTL Boulevard.

Door ANP - 1-3-2017, 19:50 (Update 1-3-2017, 19:50)

Sterk is al een bekend gezicht in het RTL 5-programma, dat vorig jaar maart van start ging. Ze was samen met Manuel Venderbos en Jorn Rohde een van de 'verslaggevers' die de experimenten uitvoeren. Ikink had tot dusver de overkoepelende presentatie in handen.

"We gaan het een beetje verdelen. Ik vind het een onwijze eer om te doen", aldus Sterk.