Hans Klok en Ruben Nicolai gaan zingen

HILVERSUM - De deelnemers van het nieuwe seizoen van de zangshow It Takes 2 zijn bekend. Dit keer wagen Ruben Nicolai, Hans Klok, Gijs Staverman en Tooske Ragas een poging om 'ontdekt' te worden als zanger of zangeres. Ook Hanna Verboom, Buddy Vedder, Holly Mae Brood, Bibi Breijman en rapper Keizer gaan de uitdaging aan. Dat heeft RTL woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 1-3-2017, 19:18 (Update 1-3-2017, 19:18)

Niet alle deelnemers zijn helemaal onbekend met zang. Tooske Ragas speelde in 2003 in de musical 3 Musketiers en scoorde destijds een hit met tegenspeler Bastiaan Ragas. Ook Bibi Breijman, bekend als Kaboutertje uit Oh Oh Cherso, bracht al eens een single uit. Holly Mae Brood, dochter van Herman Brood, zong als klein meisje mee bij Kinderen voor Kinderen.

Alle BN'ers vormen een duo met een van de drie professionals: Trijntje Oosterhuis, Waylon of Glennis Grace. De optredens worden beoordeeld door Angela Groothuizen en de nieuwe juryleden Gerard Ekdom en Nielson. De presentatie is in handen van Gordon en Jamai.

De uitzendingen van It Takes 2 beginnen op 30 april op RTL 4. Vorig jaar won Jan Versteegh in de finale van Marlijn Weerdenburg, Fatima Moreira de Melo en Jan Kooijman.