ANP Oprah Winfrey overweegt presidentschap

NEW YORK - Het zou zomaar kunnen dat Oprah Winfrey in 2020 meedoet aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De voormalige talkshowhost overweegt zich kandidaat te stellen nu Donald Trump ook zonder enige ervaring is verkozen.

Door ANP - 1-3-2017, 18:14 (Update 1-3-2017, 18:14)

"Ik heb er eerder nooit over nagedacht", zei Oprah in Bloomberg's The David Rubenstein Show. "Ik had de mogelijkheid zelfs nooit overwogen."

De gebeurtenissen rond Trump hebben haar gedachten echter veranderd. "Ik dacht, o jee, ik heb geen ervaring, ik weet niet genoeg. Nu denk ik: óh, óh."

Oprah Winfrey presenteerde tot 2011 25 jaar lang The Oprah Winfrey Show. Sindsdien heeft ze haar eigen tv-zender OWN: Oprah Winfrey Network. De presentatrice is in Amerika een van de invloedrijkste beroemdheden.