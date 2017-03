Kendall en Hailey gespot in Amsterdam

AMSTERDAM - Kendall Jenner en Hailey Baldwin hebben zich afgelopen weekeinde vermaakt in Amsterdam. De twee modellen werden gespot toen ze door de straten in de hoofdstad slenterden, zo blijkt uit foto's in Britse tabloids. Een bezoek aan een coffeeshop, al was het maar kort, stond daarbij uiteraard op het programma.

Door ANP - 1-3-2017, 17:32 (Update 1-3-2017, 17:32)

Kendall, het halfzusje van Kim Kardashian, en Hailey, dochter van acteur Stephen Baldwin, deden hun best om niet op te vallen op straat. De twee vriendinnen zijn amper te herkennen zonder make-up en in ruime joggingspakken en trainingsbroek met pet.

Volgens Britse media gebruikten Kendall en Hailey hun tijd in Amsterdam om nog even op te laden voor de Fashion Week in Parijs deze week.