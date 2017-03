Ruud de Wild nodigt weer lijsttrekkers uit

DEN HAAG - Bijna vijftien jaar na de moord op Pim Fortuyn, nodigt dj Ruud de Wild weer lijsttrekkers uit voor zijn radioshow, dit keer op NPO Radio 2. Dat heeft KRO-NCRV woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 1-3-2017, 16:54 (Update 1-3-2017, 16:54)

Ruud maakt zijn show op 6, 8 en 10 maart vanuit Den Haag. De komst van de politici is enigszins beladen omdat Fortuyn in 2002 werd doodgeschoten na een bezoek aan Ruud. "Vijftien jaar geleden heb ik, destijds voor 3FM, ook de lijsttrekkers te gast gehad in mijn programma. Door de moord op Fortuyn werd dit toen ruw onderbroken", aldus de dj. "Daarom wil ik voor deze gelegenheid De Wild in Den Haag ook maken met mijn regisseur van toen, Arjan Penders."

Ruud, zelf naar eigen zeggen nog zwevend, hoopt dat hij na de ontvangst van de politici weet op wie hij moet stemmen. Buiten Mark Rutte, is nog niet bekendgemaakt wie er allemaal langskomen.