ANP René Froger en zoon weer het ijs op

AMSTERDAM - René Froger en zijn zoon Maxim zijn eind maart de speciale gasten bij de première van de nieuwe Holiday On Ice-show Believe. Froger gaat twee nummers zingen, terwijl Maxim tijdens het optreden meeschaatst.

Door ANP - 1-3-2017, 16:26 (Update 1-3-2017, 16:26)

Het is niet de eerste keer dat de Frogers op het ijs te vinden zijn. In 2008 won Maxim het programma Kinderen dansen op het ijs. Sindsdien bindt hij regelmatig de ijzers onder. Binnenkort begint Maxim samen met zijn vader aan de repetities.

"Het is geweldig om mee te doen in de show Believe van Holiday on Ice, echt een eer. Mijn vader en ik zijn druk aan het trainen tussen alle grote sterren van de show, en als je ziet hoe goed deze schaatsers zijn, krijg ik er zelf nog meer zin in", laat Maxim weten.

Believe gaat op 23 maart in première.