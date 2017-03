Workshops voor gevluchte filmprofessionals

AMSTERDAM - Stichting The Buddy Film Project organiseert deze en volgende maand workshops voor gevluchte filmprofessionals en acteurs. Een aantal van hen krijgt een rol, voor of achter de schermen, bij de speelfilm Welkom die in september in première moet gaan op het Nederlands Film Festival.

Door ANP - 1-3-2017, 14:49 (Update 1-3-2017, 14:49)

“Het is eigenlijk een tussenstap die je normaal gesproken niet hebt in de filmwereld”, zegt actrice Dewi Reijs, initiafiefnemer en projectmanager van The Buddy Film Project. “Veel mensen zijn gevlucht zonder papieren. De workshops zijn bedoeld als persoonlijke kennismaking, maar ook om het niveau te bepalen. Dat lukt alleen door de praktijk na te bootsen.”

De makers van Welkom, die gevluchte filmprofessionals koppelen aan Nederlandse acteurs en filmmakers, hebben de afgelopen maanden ‘tientallen’ vluchtelingen leren kennen. “Dat gaat vaak via ons netwerk, we werken allemaal in de sector, maar ook via de website, waar in het Arabisch een oproep staat. We zijn niet fysiek langs de AZC’s gegaan, maar veel vluchtelingen kennen elkaar en komen via via bij ons terecht.”

De opnamen voor Welkom moeten deze zomer van start gaan. De film, een mozaïekvertelling over vluchtelingen die hun leven op willen pakken in Nederland, wordt geregisseerd door Dennis Overeem. Het scenario is van Beri Shalmashi. Susan Visser, Kim-Lian van der Meij, de Iraans-Nederlandse Nazanin Taheri en de Syrische acteur Arabi Ghibeh spelen een hoofdrol in de film.