Ook Jinek en Klem in race Televizier-Ring

ANP Ook Jinek en Klem in race Televizier-Ring

HILVERSUM - SBS6-televisieprogramma Celblok H, Jinek (KRO-NCRV) en Dream School (NTR) zijn door naar de volgende ronde voor de Televizier-Ring 2017. Ook Vara's Klem en The Amsterdam project van RTL 4 maken kans op de felbegeerde televisieprijs.

Door ANP - 1-3-2017, 14:14 (Update 1-3-2017, 14:14)

Celblok H en Dream School scoren niet bijster hoog in de kijkcijferlijsten, maar krijgen toch veel waardering. Jinek, Klem en The Amsterdam project trekken zowel veel kijkers als publieksstemmen.

De vijf titels voegen zich bij Dance Dance Dance (RTL 4), Dokter Tinus (SBS 6), Expeditie Robinson (RTL 5), Heel Holland bakt (Omroep Max) en Zondag met Lubach (VPRO), die bij eerdere kwalificatieronden al genoeg stemmen kregen voor een plaats op de lijst.

In mei en juli/augustus volgen respectievelijk de derde en vierde kwalificatieronde. Aan de in totaal twintig programma's voegt de redactie van Televizier er nog vijf toe. Het publiek kan dan in augustus uit die 25 programma's de drie populairste kiezen.

De laatste stemronde is in oktober tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Kijkers kiezen dan uit de drie genomineerden het beste programma.