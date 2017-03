Veel animo voor memoires Sonja Barend

ANP Veel animo voor memoires Sonja Barend

AMSTERDAM - Sonja Barend, die met haar talkshows miljoenen kijkers trok, weet nu ook als schrijfster te scoren. Haar boek Je ziet mij nooit meer terug komt deze week binnen in de Boeken Top 10 op plek twee.

Door ANP - 1-3-2017, 13:17 (Update 1-3-2017, 13:17)

Sonja liet zich over haar zeer persoonlijke memoires over haar kindertijd en jeugd interviewen door Hanneke Groenteman. Achter de bekende Nederlander die meer dan veertig jaar op televisie was, gaat een aangrijpend en voor velen onbekend oorlogsverleden schuil. De titel van het boek zijn de woorden van haar biologische vader, toen die in 1942 werd opgehaald uit haar ouderlijk huis.

In haar memoires schrijft Sonja ook openhartig over de kanker die haar meermalen trof en de zware behandelingen waarmee ze de ziekte overwon. Wel vreest ze de bladen, die volgens haar zullen smullen van andermans leed. ''Zij halen vermoedelijk de nice bits uit het boek, alleen maar de ellende.''

De nieuwe 'Baantjer' is terug te vinden op de achtste plek van de bestsellerlijst. Deel 80 in de serie met rechercheur De Cock en zijn assistent Vledder is geschreven door Peter Römer, zoon van Piet Römer. Laatstgenoemde speelde jarenlang de Amsterdamse speurneus De Cock in de Baantjer-politieserie. Na de dood van schrijver Appie Baantjer nam acteur en auteur Peter Römer de pen van hem over.