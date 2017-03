Maaike Timmerman verwacht zoontje

HILVERSUM - Goedemorgen Nederland-presentatrice Maaike Timmerman is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakte ze woensdag bekend in de uitzending en op social media. Maaike maakte ook bekend dat zij en haar vriend Marten Blankesteijn een zoon krijgen.

“Ik hoop begin september moeder te worden van een heel gezond kindje”, glunderde Maaike in de studio van WNL. De presentatrice en de medeoprichter van Blendle deelden het babynieuws ook via Twitter én weekblad Privé. “Wat je tegenwoordig allemaal wel niet moet doen om een keer met je hoofd in de Privé te komen…”, twitterde Blankesteijn.

Maaike’s collega’s Leonie ter Braak en Roos Moggré zijn ook druk in de weer met luiers. Leonie beviel in oktober van haar tweede kind, zoon Valentijn. Roos verwelkomde in juli haar eerste spruit, dochter Isabella. “Lieve Leonie en Roos ik ga jullie mama-skills nog hard nodig hebben ;-)”, twitterde Maaike.