ANP Mees Kees 4 gaat naar festival Toronto

HILVERSUM - De Nederlandse familiefilm 'Mees Kees langs de lijn' is geselecteerd voor het TIFF Kids International Film Festival in Toronto. Dat hebben producent Paul Voorthuysen en distributeur Entertainment One woensdag laten weten.

Door ANP - 1-3-2017, 10:18 (Update 1-3-2017, 10:18)

Het evenement vindt plaats van 7 tot 23 april in de Canadese stad. Mees Kees 4 dingt ook mee naar prijzen. Het is al de tweede Mees Kees-film die is geselecteerd voor de competitie van Toronto; vorige jaar deed ook Mees Kees op de planken mee.

De Mees Kees-reeks is gebaseerd op de boeken van Mirjam Oldenhave over een jonge stagiair die zijn eerste schreden op het docentenpad zet. In de nieuwste film schrijft hij zich met zijn klas in voor een voetbaltoernooi. Maar als Mees Kees plotseling voor zijn moeder moet zorgen, neemt de strenge rectrix Dreus de leiding over het team, met alle gevolgen van dien.

De hoofdrollen worden gespeeld door Sanne Wallis de Vries, Raymonde de Kuyper en Leendert de Ridder. Die laatste nam na drie films de titelrol over van Willem Voogd, die zichzelf te oud vond om nog langer een jonge stagiair te spelen. Mees Kees langs de Lijn is een grote hit in de Nederlandse bioscopen; de film trok in twee maanden tijd bijna 340.000 bezoekers en draait nog steeds in 86 zalen.