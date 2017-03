Doe Maar in september op strand Scheveningen

DEN HAAG - Doe Maar verzorgt deze nazomer een concert op het strand. De popgroep staat zaterdag 9 september in het kader van Live On The Beach op het strand van Scheveningen.

Door ANP - 1-3-2017, 9:58 (Update 1-3-2017, 9:58)

“Dit hebben we nog niet eerder gedaan en we hebben er dan ook enorm veel zin in om op het strand van Den Haag te spelen”, laten Henny Vrienten en co weten. “We kijken ernaar uit om er samen met onze fans een gezellig feest van te maken.”

Doe Maar is niet de enige act die op 9 september in de openlucht optreedt, ook Gers Pardoel, Splendid en Diggy Dex zijn van de partij. De voorverkoop voor de avond start donderdagochtend.

Ook Anouk verzorgt in september een concert in het kader van Live On The Beach. Zij staat op vrijdag 8 september op het strand en deelt het podium met Friends Of The Family en Piñata. Kaarten voor Anouks concert zijn al te koop.