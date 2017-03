Neil Diamond geeft extra concert in Nederland

ANP Neil Diamond geeft extra concert in Nederland

AMSTERDAM - Neil Diamond staat in september twee keer in de Amsterdamse Ziggo Dome. Het concert op zaterdag 23 september is uitverkocht, waarna een extra show werd toegevoegd op zondag 10 september. De kaartverkoop voor dat concert start donderdagochtend, maakte MOJO bekend.

Door ANP - 1-3-2017, 9:25 (Update 1-3-2017, 9:25)

Neil Diamond komt naar Nederland in het kader van zijn vijftigjarige jubileum. De Beautiful Noise-zanger is volgens Live Nation “niet zomaar een muziekicoon”. “Hij is al meer dan vijf decennia een van de meest unieke en talentvolle zangers en heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten in de Amerikaanse muziekcultuur”, aldus Michael Rapino, topman van de evenementorganisatie.

De jubileumconcerten van Neil Diamond werden eind januari aangekondigd, op de 76e verjaardag van de zanger. Vooruitlopend op de tour verschijnt eind maart het album Neil Diamond: The 50th Anniversary Collection.