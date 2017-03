Giel Beelen zit op blaren ‘zoals het hoort’

AMSTERDAM - Giel Beelen lijkt zich te kunnen vinden in zijn rijontzegging. De radio-dj werd in november voor de tweede keer in nog geen vijf jaar tijd betrapt op rijden onder invloed en raakt zijn rijbewijs mogelijk voor een halfjaar kwijt.

Door ANP - 1-3-2017, 9:24 (Update 1-3-2017, 9:24)

“Ik ben nooit het goede voorbeeld geweest, maar dit is slecht”, reageerde Giel woensdagochtend via Twitter. “Met alcohol op achter het stuur. Dom! Nu op de blaren zitten zoals het hoort.”

Echt op de blaren zitten doet Giel nog niet. Hij ging in beroep tegen de zes maanden rijontzegging, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, en kan daardoor voorlopig nog blijven rijden. Als hij het beroep verliest, moet de dj zijn rijbewijs inleveren en na zijn ontzegging opnieuw afrijden.

Giel overtreedt wel vaker de verkeersregels. In 2012 werd hij ook gesnapt toen hij met een slok teveel op achter het stuur kroop en hij kreeg meerdere rijverboden wegens te hard rijden. In 2007 moest Giel een werkstraf uitvoeren, omdat hij toch reed ondanks een verbod.