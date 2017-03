Kankercontrole voor Liesbeth normaalste zaak

ANP Kankercontrole voor Liesbeth normaalste zaak

AMSTERDAM - Liesbeth List staat al ruim tien jaar onder controle wegens huidkanker. De 75-jarige zangeres kreeg in 2006 te horen dat de ziekte was geconstateerd en dat ze altijd onder controle moet blijven. Dat vertelt ze deze week in Privé, meldt De Telegraaf.

Door ANP - 1-3-2017, 8:41 (Update 1-3-2017, 8:41)

Liesbeth ondergaat de behandelingen gelaten. “Dat komt door mijn vaste dermatoloog”, legt ze uit. “Die is van mijn leeftijd, maar weigert gewoon om met pensioen te gaan. Een geweldige man, die me altijd op mijn gemak stelt als er weer wat moet gebeuren. Ik onderga dat lijdzaam en ik vind het inmiddels de gewoonste zaak van de wereld.”

“Als artsen op een dag zouden zeggen dat er niets meer voor me gedaan zou kunnen worden, dan leg ik me bij het verdere verloop neer”, zegt Liesbeth ook. “Ik ben 75 en heel gelukkig nu met mijn dochter en haar gezin met kleindochter Lilah van zes. Maar als het op een dag voorbij is, dan is het voorbestemd.”