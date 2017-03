Lubach vestigt record met Wilders-filmpje

HILVERSUM - Het item uit het programma Zondag met Lubach over de PVV en Geert Wilders is binnen negen dagen meer dan een miljoen keer bekeken op YouTube. Het is hiermee, op het Engelstalige Trump-filmpje dat door de internationale media werd opgepikt, het best bekeken item uit alle seizoenen Zondag met Lubach tot nu toe.

In de uitzending van vorige week zondag, die ook door ruim een miljoen mensen werd gezien, probeert presentator Arjen Lubach te achterhalen wat precies de concrete plannen van Geert Wilders en zijn PVV met Nederland zijn. Aan de hand van de uitspraken en tweets van Wilders probeert Lubach te begrijpen wat de PVV-leider bedoelt met zijn belofte dat ‘Nederland weer van de Nederlanders wordt’ en hoe hij zijn verkiezingsbeloftes als ‘alle moskeeën sluiten’ exact wil gaan realiseren. De partij heeft geen uitgewerkt partijprogramma, verstrekt geen inhoudelijke toelichting aan de Stemwijzer en heeft ook geen financiële onderbouwing van de PVV-ideeën gevraagd aan het CPB, iets dat de meeste partijen wel doen.

Wilders geeft in aanloop naar de verkiezingen ook amper interviews om de concrete uitwerkingen van zijn slogans toe te lichten. Hij zegde grote debatten op RTL en NPO Radio 1 af en wil niet meewerken aan verkiezingsuitzendingen van Nieuwsuur en NPO 3FM. Wel laat de PVV-leider zich interviewen door hygiëne-expert Rob Geus van SBS en door de Privé. Veel politieke tegenstanders van Wilders hebben al felle kritiek geuit op het feit dat Wilders zich in aanloop naar de verkiezingen onttrekt aan debatten en interviews door journalistieke programma’s.

Lubach riep het publiek op Wilders via Twitter, zijn favoriete communicatiemiddel, om tekst en uitleg te vragen met #hoedan. Die hashtag is geregeld nog trending topic op Twitter. Wilders blokkeerde veel mensen die hem twitterden met #hoedan. Het Trump-filmpje van Lubach werd, mede door alle buitenlandse aandacht voor het item, meer dan dertig miljoen keer bekeken.