Boer Geert hoopt op heimwee bij Geertje

ROTTERDAM - Boer Geert Krops heeft het moeilijk. De veelbesproken landbouwer, die vorig seizoen deelnam aan Boer zoekt vrouw, moet afscheid nemen van zijn vriendin Geertje. Zij verhuist deze week toch echt naar Curaçao.

Door ANP - 1-3-2017, 8:16 (Update 1-3-2017, 8:23)

“Het is dubbel om haar mee te helpen haar spullen in te pakken”, zegt Geert in het AD. “Ik help haar weggaan terwijl ik haar wil houden. Maar je moet niet haatdragend zijn. Ik kan dit voor haar doen en dan doe ik dat.” De verhuizing van Geertje is geen verrassing, Geert wist al voordat hij een relatie met Geertje aanging dat ze van plan was naar het Caribische eiland te verkassen. “Ik dacht: ik moet er snel bij zijn voordat ik haar kwijtraak.”

Een relatie aangaan met Geertje, die de boer leerde kennen dankzij Boer zoekt vrouw, werd Geert afgeraden. “Iedereen zegt tegen mij: Geert, zij verlaat jou. Ze kiest niet voor jou, maar voor Curaçao. Maak het uit, kijk naar een andere vrouw. Het is klote dat ik weer alleen ben, maar ik kan het niet uitmaken. Het voelt goed tussen ons.”

De landbouwer, die vorig jaar zijn bedrijf verkocht, hoopt dat Geertje heimwee krijgt en snel terugkeert. Dat ze “wat kleren” achterlaat bij Geert, ziet hij als een goed teken. “Dat zegt toch ook wat? Dan komt ze toch terug?”

Mocht Geertje niet terugkeren, is Geert niet bang dat hij lang vrijgezel blijft. “Het is voor mij een stuk makkelijker geworden om contact te maken met vrouwen. Vrouwen laten aan mij merken dat ze interesse hebben. En ik durf ook meer.”