ANP Leo Alkemade moest Surinaams leren

HILVERSUM - Leo Alkemade speelt in de nieuwe film Tuintje in mijn hart een blanke Surinamer die al twintig jaar in Nederland woont. Als hij vanwege familieomstandigheden terug naar Suriname gaat, komt zijn afkomst weer naar boven.

Door ANP - 1-3-2017, 7:58 (Update 1-3-2017, 7:58)

"Het is een karakterrol en ik heb naar de stem van Axel moeten zoeken. Hij spreekt Algemeen Beschaafd Nederlands, maar als hij zich opwindt dan grijpt hij terug naar zijn roots. Dan gaat-ie los in z'n moerstaal. Ik heb met een taalcoach geoefend en we hebben leuke scheldwoordjes bedacht. Uiteindelijk beheerste ik het wel", zegt Leo in Metro.

De acteur heeft enorm genoten van de opnames in het tropische land. "Als ik in een bootje zat, dacht ik aan de ringweg A10. Daar had ik op dat moment ook kunnen staan. Of lekker op de A2 bij Breukelen waar je 100 per uur mag. Zo op die rivier, dat noem ik luxe ten top", mijmert Van Alkemade na, die veel respect heeft voor de hardwerkende crew.

"Verder is het heus hard werken, hoor, in die warmte. Maar ik kon in Suriname niet ontkennen dat acteur zijn het mooiste baantje van de hele wereld is. Mensen van bijvoorbeeld make-up, kleding en techniek, die moesten pas hard werken. Technici reisden vijf uur voor me uit en als ik klaar was met draaien, moesten ze nog twee uur afbreken. Ik kon als ik geen scène had in een hangmat gaan liggen. Maar ja, ieder z’n vak! Ik zie al die mensen net zoveel passie voor hun werk hebben als ik. Daarmee valt bij de film alles samen, anders kun je het niet doen."