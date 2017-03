Oscar helpt Nederlander Angelo de Witt

ROTTERDAM - De Nederlander Angelo de Witt heeft nog maar een paar dagen een Oscar op zak, maar merkt nu al dat de prestigieuze filmprijs deuren voor hem opent. “Ik ben bij lange na niet beroemd, maar mensen beginnen mijn naam wel te kennen”, zegt De Witt, die in Hollywood Angelo White wordt genoemd, in het AD.

Door ANP - 1-3-2017, 7:44 (Update 1-3-2017, 7:44)

Met een Oscar op zak wordt De Witt “veel serieuzer” genomen. Hij kreeg het beeldje voor beste visuele effecten afgelopen zondag voor zijn werk aan de Disney-film The Jungle Book. De Witt hield zich bezig met de scène waarin Mowgli wordt ontvoerd door het apenleger van King Louie. “Als senior visual effects stuurde ik verschillende mensen aan om die scène in elkaar te zetten.”

De Witt, die dinsdag terugkeerde in Nederland, woonde de Oscaruitreiking voor de eerste keer bij. “En het was waanzinnig, wat een ervaring. Al die fotografen, de beveiliging, de rode loper, we werden echt behandeld zoals de sterren. En dan win je ook nog.”