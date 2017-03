Tyrese Gibson in het geheim getrouwd

ANP Tyrese Gibson in het geheim getrouwd

LOS ANGELES - Tyrese Gibson is op Valentijnsdag in het huwelijksbootje gestapt. Dat maakte de acteur dinsdag bekend op Instagram, waar hij een fotoserie van zijn bruiloft plaatste.

Door ANP - 1-3-2017, 5:38 (Update 1-3-2017, 5:38)

Wie de gelukkig bruid is, is niet duidelijk. De Fast & Furious-ster noemt zijn kersverse echtgenote niet bij naam in de post. Volgens E! is de romance vrij recentelijk begonnen: het stel werd pas in december voor het eerst samen gefotografeerd, op een liefdadigheidsevenement in Atlanta.

Tyrese was eerder getrouwd met Norma Mitchell. Het stel ging in 2009 na twee jaar huwelijk met flinke ruzie uit elkaar. Na jaren voogdijstrijd om hun nu 9-jarige dochter Shayla, begroeven Norma en Tyrese afgelopen zomer de strijdbijl.