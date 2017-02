Toerist uit Oscarshow kwam net uit gevangenis

ANP Toerist uit Oscarshow kwam net uit gevangenis

LOS ANGELES - Eén van de toeristen die bij de Oscars zondagavond nietsvermoedend de zaal in werden geloodst, was enkele dagen daarvoor vrijgekomen uit de gevangenis.

Door ANP - 1-3-2017, 4:24 (Update 1-3-2017, 4:24)

Gary Alan Coe, die als eerste binnenkwam en door Denzel Washington werd 'getrouwd' met zijn verloofde Vicky, gaf tijdens de uitzending handkussen aan Halle Berry, Nicole Kidman en Octavia Spencer. Ook mocht hij de Oscar van Mahershala Ali even vasthouden.

De advocaat van de 59-jarige schreef maandag op Facebook: "Voor degenen die het hebben gemist, ik werk al jaren aan de zaak van Gary. hij kreeg in 1997 een levenslange gevangenisstraf voor het stelen van parfum, en vorig jaar hebben we eindelijk gewonnen. Hij is vrijdag vrijgelaten en hing de toerist uit met Vicky. Als je de Oscars hebt gezien, weet je de rest."

Gary werd veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar tot maximaal levenslang na de parfumdiefstal vanwege de 'three strikes'-regel in Californië. Die houdt in dat criminelen met eerdere veroordelingen lange straffen krijgen, ook voor kleinere misdrijven. Op het strafblad van Gary stonden al overvallen uit 1985 en 1982 en een poging tot verkrachting uit 1978.

Volgens de Chicago Sun Times heeft het criminele verleden van Gary hem en Vicky een optreden bij Jimmy Kimmel Live gekost. De producenten van de talkshow van de Oscarpresentator zouden van plan zijn geweest het stel te gast te vragen in de uitzending van maandagavond, maar durfden dat vanwege het strafblad van Gary niet aan. In een gesprek met de Chicago Tribune liet Gary weten zich niets aan te trekken van de mening van anderen. "Mensen laten zich ontmoedigen door de publieke opinie. Maar ik heb mijn straf uitgezeten. Ik ben een veranderd man."