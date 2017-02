Khloé Kardashian verwijdert tattoo voor vader

LOS ANGELES - De tatoeage die Khloé Kardashian liet zetten na het overlijden van haar vader Robert, is dinsdag verwijderd. Khloé en zus Kim filmden het proces en plaatsten een deel van de beelden op Snapchat.

Door ANP - 1-3-2017, 3:42 (Update 1-3-2017, 3:42)

De realityster liet een plaatje van een kruis op haar onderrug plaatsen op haar zestiende. Na de dood van haar vader drie jaar later, voegde ze daar vleugels en het woord 'Daddy' aan toe. In november liet Khloé in een blog weten waarom ze de tattoo wilde laten weglaseren. De plaats waarop ze het eerbetoon had laten plaatsen was wat ongelukkig gekozen, vertelde ze. "Ik was 19 en had niet door dat het een seksueel getinte plek was."

De tatoeage werd in meerdere sessies verwijderd. Bij een eerdere behandeling postte Khloé ook een foto op Instagram. Daar schreef ze toen bij: "Ik had naar Kim moeten luisteren toen ze me zei dat je toch ook geen bumpersticker op een Bentley plakt. Dag bumpersticker!"