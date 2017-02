YouTube begint tv-dienst

ANP YouTube begint tv-dienst

MOUNTAIN VIEW - YouTube lanceert in de komende maanden een eigen tv-dienst, die vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar is. Klanten betalen 35 dollar (33 euro) per maand voor YouTube TV en ontvangen dan zenders als ABC, CBS, Fox, NBC, ESPN, E!, National Geographic en Disney Channel. Ook het eigen kanaal YouTube Red is te volgen.

Door ANP - 1-3-2017, 0:03 (Update 1-3-2017, 0:03)

YouTube-topvrouw Susan Wojcicki heeft de plannen dinsdag gepresenteerd. Gebruikers kunnen live-uitzendingen opnemen in de cloud. "Het geheugen raakt nooit vol, je cloudrecorder kan zo veel shows opnemen als je zelf wil, gelijktijdig", aldus YouTube. Elke opname blijft negen maanden bewaard. YouTube TV kan op smartphones, tablets en computers worden bekeken, zowel op Android als op iOS. Daarnaast is het via de Chromecast van moederbedrijf Google te koppelen aan een televisietoestel. Een klant kan zes accounts aanmaken en daarmee drie streams tegelijk volgen.