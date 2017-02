Johnny de Mol doet als opaatje auditie in HGT

AMSTERDAM - Johnny de Mol doet komend seizoen voor de gein auditie in Holland's Got Talent. Niet als zichzelf maar als stokoud mannetje.

Door ANP - 28-2-2017, 19:51 (Update 28-2-2017, 19:51)

De presentator van de talentenjacht plaatste dinsdag een foto op Instagram van zijn 'make-over'. Dat was niet voor The Story of My Life, zoals al snel werd gesuggereerd maar voor Holland's Got Talent, aldus RTL Boulevard dinsdag.

Of de jury Johnny weet de herkennen en hem een volgende ronde gunt, is later dit jaar op televisie te zien.