ANP 'Relatie Ernst Daniël Smid in zwaar weer'

BUSSUM - Het lijkt erop dat de relatie tussen Ernst Daniël Smid en zijn vriendin Aly op omvallen staat. Dat meldt althans Shownieuws dinsdag. Aanleiding zou een interview in De Telegraaf van afgelopen weekend zijn. Daarin vertelde de bariton dat hij voorlopig niet wil trouwen.

Door ANP - 28-2-2017, 19:43 (Update 28-2-2017, 19:43)

"Ineens dacht ik: het gaat allemaal toch wel heel snel", zei Ernst Daniël. "Een pas op de plaats is soms ook nodig en daartoe hebben we besloten. We kiezen ervoor een en ander even uit te stellen en hebben elkaar beloofd dat van uitstel geen afstel komt."

Mogelijk is dat nu toch het geval. Shownieuws ontdekte dat Aly op Facebook haar relatiestatus in 'vrijgezel' had veranderd. Ook schreef ze volgens het programma harde woorden als 'echte liefde ver te zoeken' en 'Ernst Daniël Shit' op haar pagina.