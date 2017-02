Sean Paul is vader geworden

ANP Sean Paul is vader geworden

KINGSTON - De Jamaicaanse hiphopster Sean Paul is voor de eerste keer vader geworden. Zijn vrouw Jodi beviel afgelopen week van een jongetje, zo maakte de 44-jarige artiest bekend via Instagram.

Door ANP - 28-2-2017, 17:46 (Update 28-2-2017, 17:46)

"En toen waren we met zijn drieën", schrijft Sean bij het plaatje, waarop hij en Jodi naar hun zoontje kijken. Het jongetje heeft de naam Levi Blaze Henriques gekregen.

Wanneer Jodi precies is bevallen, is niet duidelijk. Sean en Jodi trouwden in 2012 met elkaar. De rapper staat momenteel hoog in de hitlijsten met No Lie (met Dua Lipa) en Rockabye (met Clean Bandit).