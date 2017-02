Carly Wijs wilde buikdanseres worden

AMSTERDAM - Carly Wijs wilde toen ze klein was niet actrice maar buikdanseres worden. "Geen idee waarom ik dat wilde. En ik weet ook niet meer waarom ik daarvan af ben gestapt", zegt de vijftigjarige Divorce-actrice in 100% NL Magazine.

Door ANP - 28-2-2017, 17:03 (Update 28-2-2017, 17:03)

Al snel veranderde de ambitie van Carly. "Van buikdanseres ben ik geschoven naar juwelenontwerper, piloot, bibliothecaresse en uiteindelijk actrice, maar toen was ik al bijna van de middelbare school af", zegt ze. "Misschien is het trouwens wel het beroep dat het dichtst tegen buikdanseres aanleunt. Maat dat bedenk ik me nu pas."

Carly's ouders waren niet echt blij met de uiteindelijke keuze. "Het werd thuis met een 'oh, kun je dat ook studeren...' ontvangen. Daarna een lichte zucht, want daar zou ik mijn geld nooit mee kunnen verdienen."

Overigens zou ze nu nog best wel piloot willen zijn, ware het niet dat ze tegenwoordig bang is voor vliegen. "Of niet echt bang; meer oncomfortabel als ik in een vliegtuig zit", aldus Carly. "Maar de gedachte van alleen in de lucht te zweven, met enkel het geronk van de motor vind ik geweldig."