ANP DOOL en Paul Young op Parkpop

DEN HAAG - Los Pacaminos met Paul Young, Toots and The Maytals en DOOL zijn komende editie te zien op Parkpop. Het jaarlijkse festival in het Haagse Zuiderpark vindt plaats op zondag 25 juni.

Door ANP - 28-2-2017, 16:04 (Update 28-2-2017, 16:04)

Eerder was al bekend dat de Britse gitariste Joanne Shaw Taylor op het podium staat. DOOL is de nieuwe formatie van Ryanne van Dorst (Elle Bandita), die op Eurosonic Noorderslag volgens de organisatie veel indruk maakte. Toots and The Maytals treden al bijna vier decennia lang op en staan bekend als de grondleggers van ska en reggae.

Los Pacaminos is een gelegenheidsband van een aantal topmuzikanten die border, tex-mex en americana spelen. De groep met Jamie Moss (Tom Jones, Queen), Melvin Duffy (Leo Sayer, First Aid Kit, Robbie Williams) en Drew Barfield (Go West, Joe Jackson) wordt geleid door de Britse zanger Paul Young.

Het muziekweekend begint al op vrijdag 23 juni met diverse optredens in de binnenstad tijdens Parkpop Down Town. Op zaterdag 24 juni vindt Night at the Park plaats met onder anderen UB40 featuring Ali, Astro & Mickey en Level42.