ANP Rapper Xzibit wil nog drie platen maken

LOS ANGELES - De Amerikaanse rapper Xzibit wil nog drie platen maken. Daarna gaat hij zich alleen nog maar richten op het produceren van muziek en het begeleiden van jong talent. Ook wil Xzibit meer tijd vrijmaken voor zijn gezinsleven.

Door ANP - 28-2-2017, 15:51 (Update 28-2-2017, 15:51)

Dat stelt de ster in een interview met FunX-dj Fernando Halman dat hij dinsdag op zijn site Nandoleaks heeft geplaatst. “Over drie albums heb ik fysiek wel gezegd wat ik wil zeggen”, meldt Xzibit. “Ik heb nu een ander leven dan toen ik twintig jaar geleden begon. Ik ben nu getrouwd, heb een gezin. Ik heb mijn hele leven gewijd aan hiphop, nu wil ik er zijn voor mijn familie.”

De rapper maakte zijn eerste album in 1996; zijn grote doorbraak kwam in 2000 met zijn derde plaat Restless. Behalve als zanger is Xzibit ook bekend als presentator van de MTV-show Pimp my Ride en zijn werk als acteur, onder meer in hitserie Empire. Hier lag de afgelopen jaren de nadruk op; zijn voorlopig laatste plaat bracht de rapper uit in 2012.

Artiestennaam

Behalve over zijn eigen werk praat Xzibit ook over zijn zoon Tremayne, die inmiddels onder de artiestennaam Tre Capital zelf muziek maakt. “Ik ben heel trots dat hij zelf zijn eigen weg in het leven vindt”, stelt de Amerikaanse ster. “Ik ben heel trots dat hij niet leunt op mijn naam maar zelf naam probeert te maken. Dat is de enige manier om écht iets te bereiken in het leven.”

FunX-coryfee Halman was de afgelopen weken in Los Angeles en sprak een aantal grote sterren voor zijn site en zijn radioprogramma.