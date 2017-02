PVV wil niet naar 3FM komen

HILVERSUM - De PVV, inclusief fractieleider Geert Wilders, doet niet mee aan de speciale verkiezingsuitzendingen van NPO 3FM. De zender organiseert in de twee weken voorafgaand aan 15 maart, de dag dat de nieuwe Tweede Kamer wordt gekozen, speciale thema-uitzendingen om de luisteraars aan te sporen te gaan stemmen. Alle grote partijen werken mee aan de uitzending, behalve de PVV.

Door ANP - 28-2-2017, 13:44 (Update 28-2-2017, 13:44)

"We hebben op allerlei manieren geprobeerd de PVV en Geert Wilders te benaderen”, legt een woordvoerster van de zender uit. "Maar er komt gewoon geen enkele reactie. We weten dus ook niet of er een speciale reden is dat Wilders of zijn fractiegenoten niet willen komen.” Het is niet de eerste uitnodiging waar de PVV niet op ingaat. Eerder weigerde Wilders ook mee te doen aan een aantal grote debatten op RTL en NPO Radio 1 en een uitzending van Nieuwsuur. Wel laat de PVV-leider zich interviewen door hygiëne-expert Rob Geus van SBS.

Veel politieke tegenstanders van Wilders hebben al meerdere malen kritiek geuit op het feit dat Wilders in aanloop naar de verkiezingen nauwelijks tekst en uitleg geeft over zijn ideeën. Ook het programma Zondag met Lubach besteedde vorige week aandacht aan het feit dat de PVV haar visie op de toekomst van Nederland nergens concreet maakt. De partij heeft geen uitgewerkt partijprogramma en verstrekte ook geen toelichting aan de Stemwijzer.

Verkiezingsweken

Afgezien van Wilders en de PVV werken alle grote partijen mee aan de verkiezingsweken van NPO 3FM. De meeste partijen komen langs met hun lijsttrekkers; onder anderen Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Ancilla van de Leest (Piratenpartij) zijn te gast en laten zich ondervragen door de dj’s en luisteraars. GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft zich geëxcuseerd; namens zijn partij komt partijgenoot Niels van den Berge. 3FM-coryfee Michiel Veenstra praat met de politici over hun muzieksmaak.

Radio 3FM zendt op 15 maart, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen, de hele dag uit vanaf station Utrecht CS. De dj’s gaan van het stembureau op de centrale locatie “het leukste stembureau van Nederland maken", aldus de zender.