Meer animo voor Nijntje-boeken na dood Bruna

UTRECHT - Het animo voor het werk van Dick Bruna is toegenomen na zijn overlijden half februari. Dat heeft een woordvoerder van uitgeverij Mercis, die zijn boeken publiceert, dinsdag gemeld.

Door ANP - 28-2-2017, 13:00 (Update 28-2-2017, 13:00)

“Het is niet zo dat Nijntje te klagen had over gebrek aan aandacht”, stelt ze. “Maar we merken wel dat veel boekwinkels na zijn dood veel extra aandacht hebben besteed aan Bruna en zijn werk. Dat merk je in de verkoopcijfers.”

Mercis geeft nooit concrete cijfers over het aantal verkochte Nijntje-boeken. Het is nog niet te zeggen of de dood van Bruna ook in het buitenland tot stijgende verkoopcijfers heeft geleid. De tekenaar uit Utrecht overleed twee weken geleden op 89-jarige leeftijd.

Het werk van Bruna is in meer dan vijftig talen uitgegeven. In totaal werden er wereldwijd meer dan 85 miljoen exemplaren van de Nijntje-boeken verkocht.