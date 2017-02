Extra zalen voor La La Land na Oscarzege

AMSTERDAM - La La Land is vanaf donderdag in meer Nederlandse bioscopen te zien. Meer dan twintig theaters gaan de film weer draaien nadat de musical zondagavond zes Oscars won, zo maakte distributeur Independent Films dinsdag bekend.

Door ANP - 28-2-2017, 10:44 (Update 28-2-2017, 10:44)

La La Land vertelt over de liefde tussen een jazzpianist (Ryan Gosling) en een jonge actrice (Emma Stone). De film werd bij de uitreiking van de Oscars bekroond met zes beeldjes, waaronder die voor beste hoofdrolspeelster, beste regie (Damien Chazelle) en beste muziek. In eerste instantie leek La La Land ook de prijs voor beste film te hebben gewonnen, maar dit bleek een vergissing te zijn doordat de presentatoren een verkeerde envelop hadden gekregen.

Volgens Independent Films was er maandag, de dag na de Oscars, al een stijging van 300 procent waarneembaar vergeleken met het aantal bezoekers op de maandag in de week daarvoor. Dit is zeer uitzonderlijk, zeker als een film al ruim twee maanden draait. De film staat inmiddels weer in de top 5 van beste bezochte bioscooptitels.

La La Land is vanaf donderdag te zien in 128 bioscopen. In totaal hebben al bijna 380.000 mensen de film gezien in de Nederlandse bioscopen.