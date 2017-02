Expositie Jan Kruis in Stripmuseum Groningen

GRONINGEN - Het Stripmuseum in Groningen gaat een tentoonstelling wijden aan de in januari overleden striptekenaar Jan Kruis. De tentoonstelling is van mei tot en met augustus te zien in het museum. Het plan wordt zaterdag gepresenteerd op de Stripdagen in Rijswijk.

Door ANP - 28-2-2017, 10:13 (Update 28-2-2017, 10:13)

Dat heeft een van de initiatiefnemers achter de expositie dinsdag gemeld. "Het plan om in Westerbork een heel museum te realiseren neemt meer tijd in beslag dan we hoopten”, legt hij uit. "Maar we wilden wel op korte termijn een eerbetoon aan Jan regelen voor al zijn fans.” De expositie in Groningen zal een breed beeld geven van het leven en werk van de bedenker van Jan, Jans en de Kinderen.

De gemeente Midden-Drenthe, waar Westerbork onder valt, en ondernemers in de stad stelden na het overlijden van Kruis voor in het voormalige gemeentehuis van Westerbork een museum in te richten. Maar het blijkt financieel meer voeten in aarde te hebben om dit plan te realiseren dan verwacht. De presentatie tijdens de Stripdagen gaat ook over de voortgang van dit initiatief.

Sint Pannekoek

Verder willen de erven van Jan Kruis in het voorjaar met het Nationaal Comité Sint Pannekoek om de tafel gaan zitten om te kijken hoe het feest op 29 november dit jaar ook een groot eerbetoon aan Jan Kruis kan worden. Sint Pannekoek is een fictief feest dat Opa in de strip Jan, Jans en de Kinderen verzint als zijn kleindochter Catootje geen zin heeft in boontjes. Studentenverenigingen en kerken in onder meer Groningen en Rotterdam besloten in de jaren negentig het feest te gaan vieren, iets dat mede door de sociale media de afgelopen jaren steeds meer navolging kreeg in de rest van het land.

Jan Kruis overleed op 83-jarige leeftijd.