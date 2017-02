Pauw & Jinek beginnen met 1,1 miljoen kijkers

AMSTERDAM - Naar de eerste uitzending van Pauw & Jinek: de verkiezingen keken maandagavond bijna 1,1 miljoen kijkers. Jeroen Pauw en Eva Jinek presenteren tot en met vrijdag 17 maart gezamenlijk de latenighttalkshow op NPO 1.

Door ANP - 28-2-2017, 9:05 (Update 28-2-2017, 9:05)

De eerste in de reeks afleveringen staat met 1.097.000 kijkers op de achtste plaats in de lijst van best bekeken programma's. Maandag in de eerste uitzending ontvingen Jeroen en Eva onder anderen VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en SP-lijsttrekker Emile Roemer.

Het NOS Journaal trok maandagavond de meeste kijkers: 2.292.000. Ruim 1,6 miljoen kijkers bleven zitten voor Radar en Droomhuis gezocht.

Net5 zond maandagavond een samenvatting van de Oscar-uitreiking uit, daar keken 68.000 Nederlanders naar. 's nachts stemden 43.000 Nederlandse tv-kijkers af op de live-uitzending. De uitreiking van de filmprijzen was in Nederland ook te zien via Superguide van Veronica Magazine, maar de uitgeverij verstrekt geen kijkcijfers.